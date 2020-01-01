La grille mobile à refoulement latéral est particulièrement adaptée aux ouvertures larges ou aux espaces nécessitant une fermeture souple sans encombrement vertical. Elle se replie sur le côté en accordéon, offrant une grande liberté de passage une fois ouverte. Couramment utilisée dans les galeries commerciales, les halls ou les stands, cette solution combine légèreté, maniabilité et efficacité en matière de protection. Son design ajouré permet de sécuriser sans occulter les zones visibles.