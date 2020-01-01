Le groupe de condensation est un élément clé du circuit frigorifique. Il regroupe le compresseur, le condenseur et les équipements de régulation pour assurer la liquéfaction du fluide frigorigène. Utilisé dans les installations de froid commercial ou industriel, il peut être monté à distance ou intégré à un meuble frigorifique. Il garantit la performance du système, son efficacité énergétique et sa conformité aux réglementations en vigueur (fluides, bruit, rendement). Choisissez un groupe fiable, adapté à vos besoins thermiques et environnementaux.