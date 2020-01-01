Le groupe de production d’eau glacée fournit un fluide froid pour alimenter les circuits de climatisation, de process ou de réfrigération. Il est utilisé dans les bâtiments tertiaires, les centres commerciaux, les hôpitaux ou les industries. L’eau glacée circule dans des échangeurs pour climatiser ou refroidir, avec un excellent rendement énergétique. Ces groupes peuvent fonctionner à condensation par air ou par eau. Leur performance repose sur la qualité du compresseur, la régulation et la maintenance. Une solution centrale pour le confort et l’efficacité thermique.