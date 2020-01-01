Le groupe de refroidissement par évaporation d’eau utilise le principe naturel d’évaporation pour abaisser la température d’un fluide ou de l’air. Plus économe en énergie que les systèmes à compresseur, il est utilisé dans l’industrie, les data centers, ou les installations de process. Il permet un refroidissement efficace tout en réduisant la consommation électrique. Compact et performant, ce type d’équipement s’inscrit dans une démarche éco-responsable. Idéal pour les environnements soumis à de fortes charges thermiques.