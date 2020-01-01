Les horloges sont des équipements de signalétique temporelle utilisés dans les espaces publics, parcs, places et bâtiments pour offrir une lecture facile de l'heure. Ces dispositifs jouent un rôle fonctionnel tout en participant à l’esthétique des aménagements urbains.

Disponibles en versions analogiques, numériques ou avec des cadrans classiques, les horloges extérieures sont conçues pour résister aux conditions climatiques, à l’usure et aux intempéries. Elles peuvent intégrer des éléments décoratifs ou des systèmes d’éclairage pour une visibilité optimale, de jour comme de nuit.

Cette page propose une sélection d’horloges extérieures adaptées aux professionnels du BTP, des collectivités ou des aménageurs d’espaces publics, pour allier utilité, durabilité et design.