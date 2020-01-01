L’horloge de programmation permet de gérer automatiquement la mise en marche et l’arrêt d’un équipement en fonction d’horaires définis. Utilisée dans les systèmes de chauffage, ventilation, éclairage ou motorisation, elle contribue à réduire les consommations d’énergie tout en assurant un fonctionnement adapté aux besoins réels. Disponible en version journalière, hebdomadaire, digitale ou mécanique, l’horloge de programmation peut être installée en tableau électrique, en saillie ou en encastré. Certains modèles offrent des fonctions avancées comme la gestion de vacances, la programmation multizone ou la connexion à un système domotique. Cette page regroupe une sélection d’horloges de programmation adaptées aux exigences des professionnels, pour des installations techniques efficaces, économiques et conformes aux normes.