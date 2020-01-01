Humidificateur

Maintenir un taux d’humidité optimal est essentiel pour le confort des occupants, la santé des matériaux et la qualité de l’air intérieur. Les humidificateurs sont utilisés dans les bâtiments tertiaires, résidentiels ou industriels pour compenser l’air trop sec, notamment en hiver ou dans les locaux fortement ventilés. Ils sont particulièrement recommandés dans les musées, hôpitaux, data centers ou ateliers de fabrication. Qu’ils soient à vapeur, ultrasoniques ou à évaporation, ces appareils s’intègrent aux systèmes de traitement d’air pour garantir une hygrométrie constante et maîtrisée. Explorez les solutions disponibles pour une régulation précise et fiable.