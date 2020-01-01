L’hygrostat est un appareil de régulation permettant de contrôler le taux d’humidité dans une pièce ou un système de ventilation. Il déclenche ou arrête automatiquement un équipement (ventilateur, extracteur, déshumidificateur, VMC) en fonction du seuil d’hygrométrie prédéfini. Utilisé dans les logements, locaux techniques, sanitaires ou bâtiments tertiaires, il contribue à maintenir un air sain, à prévenir la condensation et à améliorer le confort des occupants. Disponible en version murale, encastrée ou à sonde déportée, l’hygrostat peut être mécanique, électronique ou connecté. Cette page propose une sélection d’hygrostats conçus pour les professionnels, compatibles avec les installations neuves ou en rénovation, et répondant aux exigences de qualité de l’air intérieur.