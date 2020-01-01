Imprimante

Les imprimantes destinées aux professionnels du bâtiment répondent à des besoins spécifiques de reproduction de documents techniques : plans, coupes, devis, CCTP ou dossiers d’exécution. Imprimantes A4, A3, traceurs grands formats, multifonctions ou imprimantes mobiles : chaque équipement est conçu pour s’adapter aux exigences du terrain comme du bureau d’études.

Ces imprimantes offrent une grande précision, des vitesses d’impression élevées, des fonctionnalités de numérisation et de connectivité avancées, et une compatibilité avec les formats de fichiers utilisés dans le BTP (PDF, DWG, etc.).

Découvrez notre sélection d’imprimantes professionnelles pour optimiser la gestion documentaire de vos projets et assurer une restitution fidèle de vos documents de chantier.