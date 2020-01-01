Le matériel informatique occupe une place stratégique dans les bureaux d’études, agences d’architecture et services techniques du BTP. Il permet de produire, visualiser et partager les documents techniques indispensables à la gestion de projet.

Les traceurs grand format, imprimantes techniques ou tables traçantes sont particulièrement utiles pour l’impression de plans, schémas et rendus à l’échelle. Ces équipements garantissent précision, rapidité et fiabilité dans la restitution des supports graphiques.

Sur cette page, retrouvez une sélection de matériels informatiques adaptés aux professionnels de la construction : périphériques spécialisés, accessoires compatibles, équipements de haute qualité pensés pour répondre aux exigences des environnements techniques.