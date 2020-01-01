Installation des agrégats pour préparation du béton

Les installations d’agrégats pour préparation du béton sont conçues pour stocker, doser et alimenter en continu les centrales à béton ou malaxeurs. Elles regroupent des trémies, convoyeurs à bande, doseurs volumétriques ou pondéraux, silos de stockage et systèmes d’alimentation automatisés. Ces équipements garantissent une gestion précise des granulats (sable, gravier, gravillons), essentielle à la régularité des dosages et à la qualité du béton produit.

Robustes et adaptées aux contraintes de chantier comme d’usine, elles optimisent la logistique, réduisent les pertes de matériaux et assurent un fonctionnement fluide de la chaîne de production. Idéales pour les centrales fixes ou mobiles, ces installations assurent une alimentation fiable, rapide et conforme aux exigences des professionnels du béton.