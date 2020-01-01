Jardinière, bac, vasque,

Les jardinières, bacs et vasques sont des éléments essentiels pour l’aménagement extérieur et l’intégration de la végétation dans les espaces urbains, résidentiels ou commerciaux. Ces équipements permettent d’embellir et de structurer les espaces tout en favorisant la végétalisation, même dans les zones restreintes.

Disponibles en divers matériaux comme le béton, la résine, le métal ou le bois, ces solutions sont robustes, résistantes et adaptées à des usages en extérieur, qu’il s’agisse de créer des potagers urbains, d’aménager des terrasses ou d’intégrer des plantes décoratives.

Sur cette page, retrouvez une sélection de jardinières, bacs et vasques conçus pour les professionnels du BTP, des espaces verts et de l’aménagement paysager.