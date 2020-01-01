Le joint de carrelage antiacide est spécialement formulé pour résister aux environnements agressifs, exposés à des produits chimiques, acides ou détergents puissants. Utilisé dans les cuisines professionnelles, laboratoires, industries agroalimentaires ou sanitaires, il garantit une étanchéité durable et une hygiène optimale entre les carreaux. Ce type de joint, souvent à base de résine époxy, présente une excellente adhérence, une forte résistance mécanique et une imperméabilité renforcée. Il empêche également le développement des moisissures et facilite l’entretien des surfaces. Sur cette page, les professionnels du BTP trouveront une sélection de joints antiacides pour carrelage, adaptés aux murs comme aux sols, pour des chantiers nécessitant des solutions performantes, durables et conformes aux normes d’hygiène les plus strictes.