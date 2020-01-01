Joint d'étanchéité

Les joints d’étanchéité jouent un rôle essentiel dans la protection des bâtiments contre les infiltrations d’eau, d’air, de poussières ou de parasites. Utilisés dans de nombreux contextes – façades, menuiseries, sanitaires, toitures, voirie – ils assurent la continuité de l’étanchéité entre deux matériaux ou éléments de construction. Fabriqués en EPDM, silicone, polyuréthane ou mousse imprégnée, ces produits sont choisis selon les contraintes de dilatation, d’exposition ou de mouvement des supports. Ils participent à la performance énergétique du bâti, tout en garantissant confort et durabilité. Cette page rassemble une sélection de joints d’étanchéité techniques destinés aux professionnels du BTP, adaptés à tous types de projets : construction neuve, rénovation, étanchéité à l’air ou à l’eau. Trouvez ici les solutions idéales pour sécuriser vos assemblages et optimiser la performance de vos ouvrages.