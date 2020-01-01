Le joint de menuiserie est un élément crucial pour garantir l’étanchéité, l’isolation thermique et acoustique des portes, fenêtres, façades, et cloisons vitrées. Il empêche les fuites d’air et d’eau, limite les ponts thermiques et améliore le confort intérieur. Adapté à tous types de menuiseries (PVC, aluminium, bois), ce composant existe en version compressible, mousse, EPDM ou silicone, avec profils spécifiques pour châssis, dormants ou ouvrants.

Conçus pour résister aux variations climatiques et aux UV, ces joints assurent durabilité, performance et conformité aux normes RT 2012/RE 2020. Ils peuvent également intégrer des propriétés techniques avancées : coupe-feu, acoustique renforcée ou protection anti-insectes. Offrant une pose simple et un ajustement précis, ils permettent de fiabiliser les chantiers en neuf comme en rénovation. Découvrez ici une sélection de joints de menuiserie performants, adaptés aux exigences des BTP et pour une étanchéité optimale en environnement professionnel.