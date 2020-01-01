La menuiserie extérieure joue un rôle clé dans la performance globale d’un bâtiment, tant sur le plan thermique qu’acoustique ou sécuritaire. Elle regroupe l’ensemble des éléments de portes, fenêtres et baies vitrées installés en façade, en neuf comme en rénovation.

Choisir les bons produits est essentiel pour garantir une bonne isolation, la durabilité dans le temps et une esthétique adaptée au projet architectural. Les matériaux (PVC, aluminium, bois ou mixtes), les performances des vitrages ou encore les systèmes de fermeture doivent répondre aux normes en vigueur et aux attentes des professionnels du BTP.

Sur cette page, retrouvez une sélection de solutions de menuiserie extérieure conçues pour les chantiers de construction, qu’il s’agisse de logements, de bâtiments tertiaires ou d’équipements publics.