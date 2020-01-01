Le joint de plomberie joue un rôle essentiel dans l’étanchéité des réseaux d’eau et de chauffage. En assurant la liaison entre deux éléments, il empêche les fuites et garantit la durabilité des installations. Selon les besoins du chantier, on retrouve des joints plats, toriques, en fibre, caoutchouc, PTFE ou métal. Leur choix dépend de la pression, de la température et des fluides en circulation. Ces petits composants techniques sont indispensables dans tous les domaines du bâtiment : logements, ERP, locaux techniques, etc. Consultez notre sélection pour choisir des joints de plomberie fiables, adaptés à chaque configuration.