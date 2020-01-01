Le lambrequin est un élément architectural et décoratif qui s’installe en façade, en complément d’un auvent, d’une marquise ou d’une toiture légère. Utilisé aussi bien dans le bâtiment traditionnel que dans les constructions contemporaines, il apporte une touche esthétique tout en participant à la protection contre le soleil et les intempéries. Réalisé en métal, en bois ou en matériaux composites, le lambrequin peut être découpé, ajouré ou travaillé selon différents motifs pour s’adapter à l’identité architecturale d’un projet. Au-delà de son rôle ornemental, il contribue à valoriser la façade et à renforcer le cachet d’un bâtiment. Les professionnels du BTP disposent aujourd’hui d’une large gamme de solutions répondant aux contraintes techniques et aux attentes esthétiques. Parcourez les produits présentés pour trouver le lambrequin adapté à vos chantiers.