Linteau et prélinteau préfabriqué en béton

Les linteaux et prélinteaux préfabriqués en béton sont des éléments essentiels pour la réalisation d’ouvertures dans les constructions, assurant le soutien des charges au-dessus des baies telles que portes et fenêtres. Le linteau, généralement en béton armé ou précontraint, est conçu pour reprendre les charges verticales et garantir la stabilité de l'ouvrage. Le prélinteau, quant à lui, sert de coffrage inférieur lors de la réalisation du linteau, facilitant ainsi la mise en œuvre sur chantier et assurant une finition soignée de la sous-face. Utilisés en construction neuve comme en rénovation, ces éléments préfabriqués permettent un gain de temps significatif et une qualité d'exécution optimale. Découvrez sur cette page une sélection de solutions techniques adaptées aux besoins des professionnels du BTP, conformes aux normes en vigueur et répondant aux exigences de performance et de durabilité.