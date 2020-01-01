Linteau et prélinteau préfabriqué en béton léger

Les linteaux et prélinteaux préfabriqués en béton léger sont des éléments structurels essentiels pour la réalisation d’ouvertures dans les constructions, tels que portes et fenêtres. Leur composition en béton allégé leur confère une maniabilité accrue, facilitant ainsi leur mise en œuvre sur chantier. Ces éléments préfabriqués assurent le soutien des charges au-dessus des baies tout en réduisant les contraintes liées à la manutention. Ils offrent également une finition soignée et une régularité dimensionnelle, garantissant une intégration harmonieuse dans l'ouvrage. Adaptés à divers types de bâtiments, en neuf comme en rénovation, ces linteaux et prélinteaux répondent aux exigences des professionnels du BTP en matière de performance, de durabilité et de conformité aux normes en vigueur. Découvrez sur cette page une sélection de solutions techniques conçues pour optimiser vos projets de construction.