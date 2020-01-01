Lisseuse et truelle de lissage à béton

Les lisseuses et truelles de lissage à béton sont des outils essentiels pour obtenir une surface parfaitement plane, compacte et esthétique après coulage. Utilisées lors de la phase de finition, elles permettent d’éliminer les irrégularités, de fermer la porosité en surface et d’améliorer la durabilité du béton. La gamme comprend des lisseuses mécaniques (hélicoptères), truelles manuelles, taloches mécaniques et machines autoportées pour grandes surfaces.

Adaptées aux dallages, planchers industriels ou bétons décoratifs, elles assurent un rendu uniforme et un gain de temps significatif sur chantier. Maniables, robustes et efficaces, ces équipements sont indispensables pour garantir un béton bien fini, prêt à recevoir un revêtement ou à rester apparent selon l’usage prévu.