Logiciel de calcul acoustique

Les logiciels de calcul acoustique permettent d’évaluer et d’optimiser les performances sonores des bâtiments dès la phase de conception. Ils sont utilisés par les acousticiens, bureaux d’études, architectes ou ingénieurs pour simuler la propagation du son, mesurer l’isolement ou l’absorption acoustique, et garantir le respect des réglementations en vigueur.

Ces outils modélisent les interactions sonores dans différents types d’espaces (logements, bureaux, établissements scolaires, etc.) et facilitent le choix des matériaux et solutions techniques adaptés. Ils permettent également d’anticiper les nuisances sonores et d’améliorer le confort des usagers.

Découvrez notre sélection de logiciels de calcul acoustique pour fiabiliser vos études, optimiser vos projets et assurer un environnement sonore maîtrisé.