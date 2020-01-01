Les logiciels de calcul sont des outils essentiels pour garantir la conformité technique et réglementaire des projets de construction. Ils permettent d’effectuer des simulations précises dans des domaines clés comme le calcul thermique, le dimensionnement hydraulique, la stabilité des structures ou encore l’optimisation énergétique.

Indispensables aux bureaux d’études, ingénieurs, thermiciens et maîtres d’œuvre, ces solutions facilitent l’analyse des performances d’un bâtiment dès la phase de conception.

Sur cette page, explorez une sélection de logiciels spécialisés dans le calcul bâtiment, capables de modéliser les comportements thermiques, mécaniques ou fluidiques des ouvrages. Un gain de temps et de fiabilité pour concevoir des projets performants et conformes aux exigences en vigueur.