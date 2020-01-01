Logiciel de calcul, autres

Les logiciels de calcul "autres" regroupent des outils spécialisés qui répondent à des besoins techniques précis dans le secteur du BTP. Ils couvrent des domaines variés tels que les calculs thermiques, acoustiques, vibratoires, de résistance des matériaux ou encore d’optimisation énergétique.

Conçus pour les bureaux d’études, ingénieurs, thermiciens ou acousticiens, ces logiciels permettent de valider les performances d’un projet en amont, de simuler des scénarios complexes et de garantir la conformité aux normes en vigueur.

Ces solutions contribuent à fiabiliser les études techniques, à sécuriser les ouvrages et à améliorer la qualité globale des constructions. Parcourez notre sélection de logiciels de calcul spécialisés pour répondre à vos exigences métier et techniques spécifiques.