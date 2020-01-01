Logiciel de calcul éclairage

Les logiciels de calcul d’éclairage permettent de simuler, dimensionner et optimiser les installations lumineuses dans les bâtiments tertiaires, industriels ou résidentiels. Ils sont utilisés par les bureaux d’études, concepteurs lumière, architectes et installateurs pour garantir la qualité d’éclairement et la conformité aux normes en vigueur (EN 12464-1, RT, etc.).

Ces outils prennent en compte les caractéristiques des sources lumineuses, les surfaces, les matériaux, la géométrie des espaces et les usages prévus. Ils permettent d’optimiser l’emplacement des luminaires, d’assurer un confort visuel optimal et de limiter les consommations énergétiques.

Découvrez notre sélection de logiciels de calcul d’éclairage pour concevoir des projets performants, confortables et respectueux des exigences réglementaires.