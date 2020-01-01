Logiciel de calcul électrique

Les logiciels de calcul électrique permettent de concevoir, dimensionner et vérifier les installations électriques dans le respect des normes en vigueur (NF C 15-100, IEC, etc.). Ils sont utilisés par les bureaux d’études, installateurs, électriciens et ingénieurs pour garantir la sécurité, la performance et la conformité des réseaux basse ou haute tension.

Ces outils facilitent le calcul des sections de câbles, des chutes de tension, des protections, des bilans de puissance et la coordination des dispositifs. Ils offrent aussi des fonctions de schématisation, d’édition de notes de calcul et d’export vers des logiciels de CAO ou BIM.

Découvrez notre sélection de logiciels de calcul électrique pour optimiser vos projets, réduire les erreurs de conception et répondre aux exigences techniques du bâtiment.