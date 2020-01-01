Logiciel de calcul génie climatique, aéraulique

Les logiciels de calcul en génie climatique et aéraulique sont essentiels pour concevoir, dimensionner et optimiser les installations de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) dans les bâtiments. Utilisés par les bureaux d’études fluides, thermiciens, installateurs ou ingénieurs CVC, ils permettent de simuler les flux d’air, les échanges thermiques, les déperditions et les apports.

Ces outils garantissent le confort thermique des occupants tout en respectant les normes énergétiques et environnementales en vigueur (RE2020, RT2012, etc.). Ils facilitent également la sélection des équipements, la rédaction de notes de calcul et la cohérence des plans techniques.

Découvrez notre sélection de logiciels de calcul CVC pour fiabiliser vos études thermiques et aérauliques et améliorer la performance énergétique de vos projets.