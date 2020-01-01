Logiciel de calcul thermique

Les logiciels de calcul thermique permettent de simuler et d’analyser les performances énergétiques des bâtiments en conformité avec les réglementations en vigueur (RE2020, RT2012, etc.). Utilisés par les bureaux d’études, thermiciens, architectes et maîtres d’œuvre, ils facilitent la conception de bâtiments sobres en énergie, confortables et durables.

Ces outils prennent en compte l’enveloppe du bâtiment, les apports solaires, les déperditions, l’inertie thermique et les systèmes de chauffage, ventilation ou climatisation. Ils génèrent des bilans thermiques précis, des simulations saisonnières et des études de variantes techniques.

Découvrez notre sélection de logiciels de calcul thermique pour fiabiliser vos études réglementaires, optimiser la consommation énergétique et garantir la performance globale de vos projets.