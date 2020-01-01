Logiciel gestion patrimoine, administratif

Les logiciels de gestion de patrimoine administratif permettent de structurer, centraliser et suivre toutes les données juridiques, financières et documentaires liées aux actifs immobiliers. Ils sont essentiels pour les collectivités, bailleurs, entreprises ou gestionnaires publics souhaitant assurer une gestion rigoureuse et conforme de leur patrimoine.

Ces outils facilitent la gestion des baux, contrats, assurances, titres de propriété, diagnostics ou états des lieux, tout en garantissant la traçabilité et la mise à jour des informations. Certains intègrent également des fonctions de reporting et d’aide à la décision.

Découvrez notre sélection de solutions logicielles pour gérer efficacement votre patrimoine immobilier sur les plans administratif, juridique et réglementaire.