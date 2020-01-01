Le logiciel de gestion de patrimoine est un outil stratégique pour optimiser le suivi technique, administratif et financier des bâtiments, qu’il s’agisse de parcs immobiliers publics ou privés. Il permet une vision globale des actifs et une gestion efficace des données liées aux équipements, à la maintenance ou aux coûts d’exploitation.

Grâce à un logiciel de gestion maintenance, les professionnels peuvent planifier les interventions, suivre les opérations techniques et prolonger la durée de vie des installations. De leur côté, les logiciels de gestion administrative facilitent la centralisation documentaire, le suivi réglementaire et la coordination entre les services.

Sur cette page, accédez à une sélection de solutions pensées pour accompagner les gestionnaires de patrimoine dans leurs missions au quotidien, en garantissant rigueur, performance et traçabilité.