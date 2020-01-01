Logiciel gestion patrimoine, autres

Les logiciels de gestion de patrimoine « autres » regroupent des solutions complémentaires pour piloter efficacement un parc immobilier. Ils couvrent des besoins spécifiques qui ne relèvent ni de la maintenance, ni du technique ou de l’administratif, mais qui restent essentiels pour une gestion globale : gestion des sinistres, diagnostics, conformité, fiscalité, gestion locative, etc.

Ces outils s’adressent aux collectivités, bailleurs, foncières ou gestionnaires d’actifs souhaitant disposer d’une vue d’ensemble de leur patrimoine et automatiser certaines tâches chronophages.

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