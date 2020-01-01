Logiciel gestion patrimoine, maintenance GMAO

Les logiciels de GMAO (gestion de maintenance assistée par ordinateur) sont conçus pour planifier, suivre et optimiser la maintenance des bâtiments, équipements techniques et infrastructures. Indispensables aux gestionnaires de patrimoine immobilier, ils permettent d’assurer la continuité d’exploitation, la sécurité des usagers et la conformité réglementaire.

Ces outils offrent une vision centralisée de l’ensemble des interventions : maintenance préventive, corrective, curative ou réglementaire. Ils facilitent le suivi des équipements, la gestion des stocks, le reporting technique et budgétaire, ainsi que la traçabilité des actions.

Découvrez notre sélection de logiciels de GMAO adaptés aux collectivités, entreprises, bailleurs ou exploitants, pour piloter efficacement la maintenance de votre patrimoine.