Logiciel gestion patrimoine, technique

Les logiciels de gestion de patrimoine technique permettent de centraliser les données liées aux équipements, installations et infrastructures d’un bâtiment ou d’un parc immobilier. Ils sont conçus pour accompagner les exploitants, collectivités, maîtres d’ouvrage ou gestionnaires dans le suivi opérationnel et stratégique de leurs actifs techniques.

Ces outils facilitent l’inventaire du patrimoine, le suivi de l’état des équipements, la planification des opérations de maintenance, et l’anticipation des renouvellements. Ils contribuent à optimiser les performances, à maîtriser les coûts d’exploitation et à garantir la conformité réglementaire.

Découvrez notre sélection de solutions de gestion technique de patrimoine pour structurer vos données, fiabiliser vos décisions et améliorer la durabilité de vos bâtiments.