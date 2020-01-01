Luminaire ouvragé en ferronnerie : une touche décorative forte pour mettre en valeur façades, jardins ou halls d’entrée. Appliques murales, lanternes, candélabres ou lampadaires sont réalisés en fer forgé avec un souci du détail artisanal. Ces luminaires décoratifs combinent esthétique classique ou vintage avec une solidité adaptée aux usages extérieurs ou intérieurs. Résistants aux intempéries grâce à des traitements adaptés, ils apportent charme et identité visuelle à l’environnement bâti. Ce type de luminaire est particulièrement recherché dans les rénovations de caractère, hôtels, bâtiments publics ou ensembles résidentiels.