Le matériel de forage et fonçage est indispensable aux chantiers de fondation, drainage, géothermie et terrassement. Cette famille comprend des foreuses à percussion, rotatives, fonceuses de palplanches, tarières et équipements de forage dirigé, adaptées aux sols variés : roche, argile, sable ou remblais. Ces machines garantissent une avancée rapide, un perçage précis et une tenue en place optimale.

Grâce à leurs puissances adaptées et leurs accessoires modulables (hammers, couronnes diamantées, tiges de forage), elles permettent des forages efficaces pour pieux, micropieux, sondages géotechniques ou passages de réseaux. Robustesse, précision et sécurité sont assurées, même en conditions difficiles. Optez pour le matériel parfaitement dimensionné à vos besoins pour des interventions fiables et performantes.