Matière d'apport pour soudure, brasure

Les matières d’apport pour soudure et brasure sont utilisées pour assembler durablement les pièces métalliques dans les domaines de la construction métallique, de la plomberie, de la ventilation ou encore de l’électricité. Elles comprennent les baguettes, fils, électrodes, alliages et pâtes conçus pour garantir une excellente qualité de liaison selon la méthode utilisée (soudure à l’arc, MIG, TIG, brasure forte ou tendre). Ces produits assurent une fusion optimale, une bonne tenue mécanique et une résistance durable aux efforts thermiques ou vibratoires. Sélectionner la matière d’apport adaptée au métal de base, aux conditions d’utilisation et aux normes de sécurité est essentiel pour une soudure fiable. Retrouvez ici les références techniques indispensables à vos interventions de soudage sur chantier ou en atelier.