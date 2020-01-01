Membrane synthétique

Les membranes synthétiques sont des solutions d’étanchéité souples et légères, de plus en plus utilisées sur les toitures-terrasses, toitures végétalisées ou ouvrages d’infrastructure. Fabriquées à partir de PVC, TPO ou EPDM, elles se distinguent par leur durabilité, leur grande résistance aux UV, aux variations climatiques et aux agents chimiques. Faciles à mettre en œuvre, elles conviennent aussi bien aux projets neufs qu’aux travaux de rénovation, notamment sur les surfaces de grandes dimensions. Ces membranes permettent une pose rapide, en adhérence, en indépendance ou par fixation mécanique, selon les contraintes du chantier. Retrouvez ici une large sélection de membranes d’étanchéité synthétiques répondant aux normes en vigueur, destinées aux professionnels du BTP en quête de performances techniques, de légèreté et de longévité pour leurs projets d’étanchéité.