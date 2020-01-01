Mesure de longueur, télémètre laser ultrasons, lasermetre et laser rotatif

Les instruments de mesure de longueur – télémètres laser, appareils à ultrasons et lasers rotatifs – sont essentiels pour des relevés rapides, précis et sécurisés sur chantier. Qu’il s’agisse de laser métrés pour la distance, de lasers rotatifs pour le nivellement, ou de télémètres à ultrasons pour les zones difficiles d’accès, ces outils apportent efficacité et fiabilité aux professionnels du BTP. Avec des fonctionnalités comme le calcul de surfaces/volumes ou la mémoire intégrée, ils facilitent la préparation, la vérification et la documentation des métrés. Robustes et conformes aux standards du secteur, ces équipements s’insèrent parfaitement dans les workflows BIM et dans la gestion rigoureuse des tolérances. Parcourez notre sélection pour choisir l’appareil adapté à vos contraintes de chantier en matière de précision et de rapidité.