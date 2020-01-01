Mesure et compteur d'eau

La mesure de la consommation d’eau est un enjeu central pour optimiser la gestion des réseaux dans le bâtiment. Les compteurs d’eau, qu’ils soient mécaniques, électroniques ou communicants, permettent un suivi précis des débits, facilitent la répartition des charges et favorisent la détection des fuites. Ils s’installent dans les logements collectifs, les bâtiments tertiaires ou les sites industriels pour garantir transparence et performance. Associés à des dispositifs de relève à distance ou de télégestion, ils participent à la maîtrise des consommations et à la conformité réglementaire. Parcourez notre sélection de solutions de mesure pour chaque besoin chantier.