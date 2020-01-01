La mire est un outil de mesure indispensable sur les chantiers de construction et de topographie. Utilisée en complément d’un niveau optique ou d’un théodolite, elle permet de relever avec précision les hauteurs, altitudes et distances. Généralement graduée en mètres et centimètres, la mire assure une lecture claire et fiable, même sur de longues portées. Elle est essentielle pour l’implantation des ouvrages, le contrôle des terrassements ou le suivi de nivellements. Robuste et conçue pour résister aux conditions de chantier, elle constitue un allié incontournable pour les géomètres et les professionnels du BTP. Consultez la sélection disponible pour choisir la mire adaptée à vos besoins et garantir la qualité de vos relevés.