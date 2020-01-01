Monte-charge, ascenseur pour charge lourde
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Le monte-charge permet le transport vertical de charges lourdes ou volumineuses dans les environnements industriels, logistiques ou commerciaux. Robustes, fiables et adaptés aux contraintes spécifiques, ces équipements facilitent la manutention et sécurisent les opérations. Ils peuvent supporter des charges élevées tout en offrant une commande intuitive et un entretien simplifié. Motorisation, dimensions et finitions s’adaptent à chaque besoin. Consultez les solutions proposées pour optimiser vos flux de marchandises.