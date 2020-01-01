Monte-dossiers, monte-plats

Les monte-dossiers et monte-plats facilitent le transport vertical de petits objets, repas ou documents dans les hôtels, restaurants, bureaux ou établissements de santé. Ces dispositifs discrets et efficaces améliorent l’organisation interne et réduisent les déplacements manuels. Disponibles en version électrique, avec ou sans gaine maçonnée, ils s’adaptent aux contraintes d’espace et aux volumes à transporter. Sélectionnez la solution la mieux adaptée pour simplifier la logistique interne de vos bâtiments.