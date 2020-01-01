Motorisation de barrière et contrôle d'accès

La motorisation de barrière couplée à un système de contrôle d’accès permet de sécuriser efficacement les entrées de sites industriels, parkings ou résidences collectives. Ces équipements automatiques facilitent la gestion des flux de véhicules tout en limitant les intrusions. Adaptés à un usage intensif, les moteurs, capteurs et unités de commande garantissent une ouverture rapide et fiable. Les professionnels du BTP trouveront ici une gamme complète de solutions répondant aux contraintes de robustesse, de connectivité et de sécurité réglementaire.