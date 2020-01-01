Motorisation de portail
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La motorisation de portail est une solution prisée pour automatiser l’accès aux habitations, copropriétés ou bâtiments professionnels. Elle assure confort, sécurité et gain de temps au quotidien. Que le portail soit battant ou coulissant, plusieurs technologies de motorisation existent : vérins, bras articulés, roues ou moteurs enterrés. Fiabilité, robustesse et compatibilité sont les critères clés à considérer. Retrouvez ici des systèmes adaptés à toutes les configurations de chantier.