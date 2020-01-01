La motorisation de porte de garage offre un confort d’utilisation au quotidien, tout en renforçant la sécurité du bâtiment. Qu’elle soit basculante, sectionnelle ou à enroulement, la porte peut être automatisée à l’aide de moteurs silencieux, télécommandés et dotés de sécurités anti-écrasement. Pour les professionnels, la qualité et la compatibilité des systèmes sont essentielles afin de garantir une installation fiable. Découvrez notre sélection de motorisations pour garages résidentiels ou professionnels.