Le nettoyant de façade est indispensable pour éliminer salissures, mousses, lichens, traces noires ou pollution sur les murs extérieurs. Formulé pour agir en profondeur sans agresser les matériaux, il redonne aux façades leur aspect d’origine et prépare le support avant ravalement ou peinture. Disponible en version concentrée, prête à l’emploi, fongicide ou biodégradable, il s’adapte aux supports minéraux, enduits, pierres naturelles, crépis ou briques. Certains produits ont une action préventive et curative pour limiter la repousse des micro-organismes. Utilisés en maison individuelle, en copropriété ou sur ERP, ils facilitent l’entretien et prolongent la durée de vie du revêtement. Retrouvez ici des solutions efficaces pour un nettoyage façade rapide et professionnel.