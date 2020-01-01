Odomètre, podomètre

Les instruments de mesure tels que l’odomètre et le podomètre sont précieux pour les professionnels du bâtiment et des travaux publics. L’odomètre, équipé d’une roue de mesure, permet de calculer avec précision les distances parcourues sur un chantier, facilitant l’implantation, le traçage et le contrôle des surfaces. Le podomètre, quant à lui, enregistre le nombre de pas effectués et offre une estimation fiable des distances parcourues par l’utilisateur, utile pour des relevés rapides et pratiques. Simples d’utilisation et robustes, ces outils contribuent à gagner du temps tout en garantissant la fiabilité des mesures. Retrouvez les solutions disponibles pour équiper vos équipes et optimiser vos interventions sur le terrain.