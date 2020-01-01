Outil de coffrage, panneau de coffrage, accessoire

Dans le secteur du BTP, les outils de coffrage, panneaux de coffrage et accessoires forment une gamme complète destinée à faciliter la mise en œuvre des ouvrages en béton. Cette famille englobe panneaux bois, contreplaqué, multiplex, repliables, complétés par serre‑joints, cales, étriers, platines, étançons, ainsi que cintreurs, railings et joints d’étanchéité. Conçus pour optimiser l’alignement, la rigidité et la planéité de vos structures, ces outils garantissent une finition béton soignée tout en simplifiant le montage.

Ils accroissent la productivité, réduisent les risques d’erreur et améliorent la sécurité sur chantier grâce à une mise en place rapide et une robustesse professionnelle. Adaptés à des chantiers variés — gros œuvre, rénovation, ouvrages spéciaux —, ils permettent d’ajuster les formes et dimensions selon vos besoins. Explorez notre sélection d’outils et accessoires performants pour découvrir des solutions fiables, modulables et conformes aux exigences BTP.