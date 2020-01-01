Panne et liteau en bois

Les pannes et liteaux en bois sont des éléments indispensables à la construction de charpentes traditionnelles. Ils assurent le soutien de la couverture en répartissant les charges jusqu’aux points d’ancrage principaux de la structure. Utilisés aussi bien en construction neuve qu’en rénovation, ces composants offrent une mise en œuvre simple et rapide, tout en garantissant une excellente tenue dans le temps. Choisis pour leurs performances mécaniques, leur légèreté et leur compatibilité avec les matériaux de couverture (tuiles, ardoises, bacs acier), les pannes et liteaux en bois s’adaptent aux exigences de nombreux chantiers. Cette page rassemble une sélection de solutions professionnelles, incluant différentes sections, essences de bois et accessoires de pose. Des produits conçus pour allier robustesse, durabilité et conformité aux normes en vigueur.