Panne, chevron, liteau

Éléments essentiels de l’ossature d’une toiture, les pannes, chevrons et liteaux assurent la bonne répartition des charges et la stabilité de la couverture. Utilisés aussi bien dans les charpentes traditionnelles que dans les structures modernes, ces composants en bois ou en métal garantissent une pose fiable et durable. Les pannes soutiennent les chevrons, qui à leur tour portent les liteaux destinés à recevoir les matériaux de couverture. Le choix de ces éléments structurels influe directement sur la solidité de la toiture et la qualité de sa mise en œuvre. Cette page réunit une sélection de solutions techniques et de produits professionnels pour la pose de pannes, chevrons et liteaux, adaptés aux contraintes des chantiers neufs ou en rénovation. Des références conçues pour répondre aux exigences de robustesse, de performance et de conformité aux normes.